В Москве начали бесплатно тестировать на COVID-19 методом ПЦР

Начиная с четверга, 16 июля, жители Москвы могут бесплатно пройти тестирование на коронавирус методом ПЦР (полимеразная цепная реакция). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заммэра города по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

Отмечается, что для сдачи анализов необходим полис обязательного медицинского страхования (ОМС), а также нужно заранее записаться на процедуру.

«Мы <...> развернули большое число пунктов - 162 взрослых и 45 - детских, чтобы обеспечить доступность для горожан», — уточнила Ракова.

По ее словам, чтобы посмотреть свои результаты можно будет в электронной медицинской карте на сайте mos.ru или в приложении «ЕМИАС.инфо».

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