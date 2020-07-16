Более трети россиян не планируют уходить в отпуск до конца года

Более трети россиян приняли решение отказаться от отпуска до конца текущего года, отдохнуть намерены чуть менее четверти жителей страны, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на результаты опроса Фонда общественного мнения.

По данным исследования, в 2020 году взять отпуск планируют всего 24% жителей России. В свою очередь 36% респондентов заявили, что не планируют отдыхать до конца года, так как не работают или находятся в отпуске по уходу за ребенком. Около 12% опрошенных заявили, что в текущем году работают без отпуска вообще, а 15% респондентов уже побывали в отпуске с начала года.

Среди тех, кто планирует отдохнуть в России в 2020 году, 28% поедут в Краснодарский край, еще 13% отправятся в Крым, а 12% — в Москву.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.

Частичное возобновление перелетов началось 15 июля.

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