Россиян предупредили об опасности бессимптомного коронавируса

Болеющие коронавирусом бессимптомно чаще заражают здоровых, чем те, у кого есть проявления вируса, предупредила заммэра Москвы Анастасия Ракова. Об этом пишет РИА «Новости».

Ракова сослалась на столичное исследование контактов инфицированных, в котором поучаствовали больше 400 тысяч человек.

Сообщается, что 22% заразились от бессимптомных случаев, 20% — от пациентов с легкой формой болезни, 14% — со средней, 15% — с тяжелым.

Ракова предположила, что болеющие без симптомов хуже соблюдают меры безопасности.

Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. В мире число зараженных превысило 13 млн, умерли более 575 тысяч человек.

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