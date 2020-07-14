Нефтепродукты попали в озеро в Голое Хабаровского края

Нефтепродукты попали в озеро Голое в Хабаровском крае в результате разгерметизации нефтепровода, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на СУ СК по региону и Еврейской АО.

Правоохранительные органы получили сообщение, что из-за разгерметизации нефтепровода в Комсомольском районе нефтепродукты попали в озеро 13 июля. В Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре уточнили, что инцидент произошел в районе 575-го км нефтепровода «Оха – Комсомольск-на-Амуре», притом площадь загрязнений в озере составила около 400 кв. м.

«По данному факту следственными органами проводится проверка», — отметили в СУ СК.

В настоящее время на место происшествия направилась следственно-оперативная группа. Также проверкой занимаются прокуроры, специалисты Приамурского межрегионального управления Росприроднадзора, Амурского территориального управления Росрыболовства.

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