В Нью-Йорке впервые за долгое время нет смертей из-за коронавируса

В Нью-Йорке впервые за несколько месяцев никто не умер из-за коронавируса. Как сообщает ТАСС, об этом заявил мэр города Билл де Блазио.

Тем не менее, отметил мэр, окончательная победа над болезнью еще далеко.

Недавно президент США Дональд Трамп впервые появился на публике в маске.

6 июля губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо упрекнул Трампа в распространении коронавируса. Куомо напомнил, что в США снова наблюдается рост заболеваемости, а экономика страны «страдает».

В первые недели пандемии в Нью-Йорке ситуация с коронавирусом обстояла хуже, чем где либо в Америке. В настоящее время США занимают первое место в мире по числу выявленных случаев новой коронавирусной инфекции. По данным университета Джонса Хопкинса, в стране зафиксировано более 3 млн случаев заболевания, из них более 134 тысяч — с летальным исходом.

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