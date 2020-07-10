ВОЗ выступила против возвращения жесткого карантина
Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что организация выступает против возвращения к жесткому карантину из-за COVID-19, передает ТАСС.
Однако, по словам Райана, ВОЗ не исключает, что возврат к ограничениям может быть единственным выходом в ситуации распространения инфекции.
«Мы против возвращения к полному карантину, но могут возникнуть ситуации, когда это будет единственным выходом», — сказал он.
Райан добавил, что после снятия ограничительных мер болезнь может вернуться, поэтому ВОЗ всегда рекомендовала отказываться от карантина постепенно и отслеживать распространение вируса.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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