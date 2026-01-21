Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеФорум в Давосе — 2026
Культура

Тарзан раскрыл отношение к продавцам масок со своим лицом

Танцор Тарзан заявил, что относится с юмором к продаже масок с его лицом
Alexander Keltik/Global Look Press

Муж Наташи Королевой, стриптизер и художник Тарзан (Сергей Глушко – настоящее имя) признался «Абзацу», что с юмором и благодарностью относится к маскам со своим лицом.

Глушко отметил, что видел товары не только со своим лицом, но и другими частями тела.

«Спасибо, что кто-то думает обо мне», — поделился артист.

По мнению Тарзана, товары с изображением звезд могут продавать при условии, что знаменитость в курсе об этом. Танцор считает, что звезда должна получить «адекватную» сумму на этапе старта производства такой продукции.

20 января Хамовнический суд Москвы вынес решение в пользу актера Сергея Безрукова, запретив продавать тканевые и карнавальные маски с его изображением.

Безруков подал иск против предпринимательницы Кристины Соболевской (ИП Соболевская К. О.), которая продавала на маркетплейсах продукцию с изображением звезды «Бригады». Актер требовал запретить дальнейшее использование его изображения, а также взыскать с россиянки компенсацию морального вреда.

Ранее в России выросли продажи постеров и масок с Долиной.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27675817_rnd_6",
    "video_id": "record::0af93f8d-6e22-45d3-8ff5-0d50d3ee2de3"
}
 
Теперь вы знаете
Загрузи или уходи. Могут ли уволить за отказ устанавливать приложение или использовать смартфон
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+