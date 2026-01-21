Тарзан раскрыл отношение к продавцам масок со своим лицом

Танцор Тарзан заявил, что относится с юмором к продаже масок с его лицом

Муж Наташи Королевой, стриптизер и художник Тарзан (Сергей Глушко – настоящее имя) признался «Абзацу», что с юмором и благодарностью относится к маскам со своим лицом.

Глушко отметил, что видел товары не только со своим лицом, но и другими частями тела.

«Спасибо, что кто-то думает обо мне», — поделился артист.

По мнению Тарзана, товары с изображением звезд могут продавать при условии, что знаменитость в курсе об этом. Танцор считает, что звезда должна получить «адекватную» сумму на этапе старта производства такой продукции.

20 января Хамовнический суд Москвы вынес решение в пользу актера Сергея Безрукова, запретив продавать тканевые и карнавальные маски с его изображением.

Безруков подал иск против предпринимательницы Кристины Соболевской (ИП Соболевская К. О.), которая продавала на маркетплейсах продукцию с изображением звезды «Бригады». Актер требовал запретить дальнейшее использование его изображения, а также взыскать с россиянки компенсацию морального вреда.

