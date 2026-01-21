Размер шрифта
Путин отметил важность возвращения женщины на работу после рождения ребенка

Путин: продление работы детсадов даст женщине быстрее выйти из декрета
Сергей Бобылев/РИА Новости

Для женщины важно иметь возможность вернуться на работу после рождения ребенка. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства, пишет РИА Новости.

«Очень важно для женщины после рождения ребенка как можно быстрее вернуться на работу, не потерять квалификацию», — сказал глава государства.

По его словам, продление нахождения ребенка в ясельных группах и детских садах будет способствовать решению демографических проблем.

19 декабря 2025 года Путин в ходе прямой линии призвал популяризировать материнство и сделать его «модным» в обществе. Российский лидер считает, что россияне должны понимать ценность счастья быть родителями. Он поручил культурным деятелям пропагандировать рождение детей через фильмы, книги и прочие проекты.

В начале декабря Путин призвал правительство РФ подумать о мерах поддержки для отцов. В Общероссийском народном фронте же предложили предоставлять мужчинам отпуск при рождении ребенка. Идею уже поддержали в Госдуме. Зампред комитета по защите семьи Виталий Милонов в беседе с «Газетой.Ru» назвал идею правильной, но в то же время отметил, что семьи не должны финансово от этого страдать. В прошлом подобные инициативы уже обсуждались, но не были приняты.

Ранее Путин призвал увеличить период выплаты пособия по уходу за больным ребенком.

