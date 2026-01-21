Пропавшую четыре года назад кошку случайно нашли в местном приюте

Канадка нашла свою пропавшую 4 года назад кошку в местном приюте

Жительница Вермонта Мэгги ДеГриния воссоединилась со своей кошкой спустя четыре года после ее исчезновения. Найти питомца помог случай: кузина женщины узнала животное на сайте местного приюта, пишет Good News Network.

Кошка по кличке Тинсел пропала в декабре 2021 года. По словам Мэгги, в течение нескольких недель она безуспешно искала питомицу: размещала объявления о пропаже, писала в соцсетях, обзванивала приюты и обходила район пешком и на машине.

«Мы делали вс, что могли, но со временем мне пришлось смириться с тем, что она ушла», — рассказала женщина.

По ее словам, в какой-то момент она просто надеялась, что кошка нашла новый, безопасный дом. Спустя несколько лет кузина канадки заметила на сайте местного приюта кошку с характерными отметинами — «усами», которые сразу напомнили ей о Тинсел. Она отправила родственнице сообщение с фотографией животного.

«Когда я увидела фото, я сразу расплакалась», — вспоминает ДеГриния.

Во время встречи в приюте кошка, по словам хозяйки, сразу узнала ее и прижалась головой к ее лицу. ДеГриния назвала этот момент «невероятным». В приюте сообщили, что после исчезновения Тинсел какое-то время находилась у людей, которые о ней заботились.

Ране потерянный в отпуске кот сам прошел 250 км и вернулся домой.