Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеФорум в Давосе — 2026
Общество

Пропавшую четыре года назад кошку случайно нашли в местном приюте

Канадка нашла свою пропавшую 4 года назад кошку в местном приюте
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Жительница Вермонта Мэгги ДеГриния воссоединилась со своей кошкой спустя четыре года после ее исчезновения. Найти питомца помог случай: кузина женщины узнала животное на сайте местного приюта, пишет Good News Network.

Кошка по кличке Тинсел пропала в декабре 2021 года. По словам Мэгги, в течение нескольких недель она безуспешно искала питомицу: размещала объявления о пропаже, писала в соцсетях, обзванивала приюты и обходила район пешком и на машине.

«Мы делали вс, что могли, но со временем мне пришлось смириться с тем, что она ушла», — рассказала женщина.

По ее словам, в какой-то момент она просто надеялась, что кошка нашла новый, безопасный дом. Спустя несколько лет кузина канадки заметила на сайте местного приюта кошку с характерными отметинами — «усами», которые сразу напомнили ей о Тинсел. Она отправила родственнице сообщение с фотографией животного.

«Когда я увидела фото, я сразу расплакалась», — вспоминает ДеГриния.

Во время встречи в приюте кошка, по словам хозяйки, сразу узнала ее и прижалась головой к ее лицу. ДеГриния назвала этот момент «невероятным». В приюте сообщили, что после исчезновения Тинсел какое-то время находилась у людей, которые о ней заботились.

Ране потерянный в отпуске кот сам прошел 250 км и вернулся домой.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27676717_rnd_6",
    "video_id": "record::3c8ee195-96fa-422d-9d86-d5a230fafef4"
}
 
Теперь вы знаете
Загрузи или уходи. Могут ли уволить за отказ устанавливать приложение или использовать смартфон
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+