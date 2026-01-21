Размер шрифта
Россиянин пил энергетики вместо воды и попал в больницу с инсультом

В Рязани мужчина пил энергетики вместо воды и получил инсульт
Shutterstock/1take1shot

В Рязани 43-летний мужчина, который заменял воду энергетиками, попал в больницу с инсультом. Об этом сообщает ОКБ Рязани.

Жена мужчины вызвала скорую помощь, заметив у него онемение левой стороны тела и нарушение координации. Прибывшие на место врачи предварительно диагностировали инсульт и доставили пациента в больницу — у него было критически высокое давление 265/155. Инсульт подтвердился.

Выяснилось, что мужчина не курил и не пил спиртное, однако он заменял воду энергетиками — пациент регулярно выпивал по семь-восемь банок напитка в день. Медики провели ему тромболитическую терапию, устранили тромб и восстановили кровоток.

Состояние пациента стабилизировалось. Он провел в стационаре пять дней, а затем его выписали домой.

Ранее россиянин в течение пяти лет ежедневно пил энергетики и заработал подагру.

