Трамп уточнил информацию о встрече с Зеленским в Давосе

Трамп объявил, что встретится с Зеленским в Давосе 22 января
Jonathan Ernst/Reuters

Президент США Дональд Трамп встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским в четверг, 22 января. Об этом сообщил пресс-пул американского лидера, пишет РИА Новости.

«Трамп сообщил, что встретится с Зеленским завтра», — говорится в сообщении.

До этого Трамп во время выступления на Международном экономическом форуме в Давосе анонсировал встречу с Зеленским в среду, 21 января.

О том, что Зеленский планирует отправиться в Давос в четверг для встречи с американским лидером, также сообщил портал Axios со ссылкой на украинского чиновника. В публикации говорится, что эта встреча состоится накануне визита в Москву специального посланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера. Сообщается, что американская сторона уведомила команду Зеленского о планах направить своих представителей в Москву.

Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф собирается встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным 22 января. Кремль подтвердил, что встреча есть в графике российского лидера.

Ранее экс-пресс-секретарь Зеленского рассказала, когда завершится конфликт с Россией.

