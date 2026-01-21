Размер шрифта
Запертый в квартире омич спустился из окна по простыням, чтобы успеть на работу, и застрял

В Омске мужчина застрял, пытаясь спуститься по простыням с четвертого этажа
В Омске спасатели вызволили мужчину, который застрял на козырьке магазина, пытаясь самостоятельно спуститься с четвертого этажа по простыням. Об этом сообщает МЧС региона.

Инцидент произошел в Центральном округе города. По словам мужчины, он спешил на работу, но оказался заперт в собственной квартире, так как жена случайно закрыла дверь на все замки. Он решил спуститься по связанным простыням с четвертого этажа.

Спуск удался лишь до уровня второго этажа, где омич застрял на козырьке магазина и не смог двигаться дальше. Осознав, что сам не справится, он позвонил по номеру 112. Прибывшие спасатели с помощью лестницы помогли ему спуститься на землю. Смог ли он после этого успеть на работу — неизвестно.

Ранее в Хабаровске студентка сломала позвоночник, пытаясь выбраться из общежития по простыням.

