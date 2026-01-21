Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеФорум в Давосе — 2026
Общество

Отец учительницы, обвиняемой в совращении детей, высказался о слухах о психбольнице

Отец обвиняемого в совращении детей педагога подтвердил слухи о психбольнице
Из личного архива

Учительница из Петербурга, которую обвиняли в совращении несовершеннолетних подопечных, была госпитализирована в городскую психиатрическую больницу № 3 имени И. И. Скворцова-Степанова. Об этом «Фонтанке.ру» сообщил отец педагога.

«Моя дочь тяжело переносит эту ситуацию. Она затравлена. Сейчас готовлю для нее еду и мы собираемся ехать к ребенку в больницу», — сказал мужчина.

Несколькими часами ранее Telegram-канал Baza сообщил, что 22-летняя учительница из Петербурга оказалась в психиатрической больнице. Журналисты предположили, что состояние бывшего педагога ухудшилось, поэтому госпитализировали в местное медучреждение.

Девушка стала фигуранткой уголовного дела после того, как ее 12-летние ученики рассказали о непристойных действиях, которые она совершала в их отношении.

По данным местных СМИ, которые получили переписку в свое расположение, девушка действительно вела со школьниками диалоги на личные темы. В беседе с одним из них учительница говорила о его половом органе.

Один из учеников также называл ее «женой». Инициатором обсуждений якобы становилась педагог, которая в переписке настаивала на том, чтобы происходящее оставалось в тайне от взрослых.

Ранее в в Думе призвали заступиться за подозреваемую в насилии учительницу из Петербурга.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27676789_rnd_7",
    "video_id": "record::c0ecc9eb-41a8-409d-8cc5-0b51de32f8ef"
}
 
Теперь вы знаете
Загрузи или уходи. Могут ли уволить за отказ устанавливать приложение или использовать смартфон
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+