Отец учительницы, обвиняемой в совращении детей, высказался о слухах о психбольнице

Учительница из Петербурга, которую обвиняли в совращении несовершеннолетних подопечных, была госпитализирована в городскую психиатрическую больницу № 3 имени И. И. Скворцова-Степанова. Об этом «Фонтанке.ру» сообщил отец педагога.

«Моя дочь тяжело переносит эту ситуацию. Она затравлена. Сейчас готовлю для нее еду и мы собираемся ехать к ребенку в больницу», — сказал мужчина.

Несколькими часами ранее Telegram-канал Baza сообщил, что 22-летняя учительница из Петербурга оказалась в психиатрической больнице. Журналисты предположили, что состояние бывшего педагога ухудшилось, поэтому госпитализировали в местное медучреждение.

Девушка стала фигуранткой уголовного дела после того, как ее 12-летние ученики рассказали о непристойных действиях, которые она совершала в их отношении.

По данным местных СМИ, которые получили переписку в свое расположение, девушка действительно вела со школьниками диалоги на личные темы. В беседе с одним из них учительница говорила о его половом органе.

Один из учеников также называл ее «женой». Инициатором обсуждений якобы становилась педагог, которая в переписке настаивала на том, чтобы происходящее оставалось в тайне от взрослых.

Ранее в в Думе призвали заступиться за подозреваемую в насилии учительницу из Петербурга.