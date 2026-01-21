Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеФорум в Давосе — 2026
Политика

Офтальмолог назвал возможную причину кровавого глаза Макрона

Daily Mail: кровоподтек в глазу Макрона мог появиться из-за удара кулаком
Denis Balibouse/Reuters

Кровоподтек в глазу президента Франции Эммануэля Макрона, из-за которого он был вынужден выступать на форуме в Давосе в солнцезащитных очках, мог появиться из-за удара кулаком по лицу. Об этом пишет британская газета Daily Mail со ссылкой на хирурга-офтальмолога Мфазо Хоува.

«На фотографиях действительно видно, что у Макрона наблюдается так называемое субконъюнктивальное кровоизлияние. Это может быть вызвано травмой», — допустил врач.

По его словам, подобное могло произойти из-за пощечины или удара кулаком по лицу. Кроме того, врач не исключил, что кровоподтек мог возникнуть спонтанно.

15 января Макрон появился на публике с красным и воспаленным правым глазом. Президент Франции попросил прощения за «неприглядный вид» глаза и заверил, что с ним не произошло «ничего серьезного». В сети вскоре пошутили, что Макрон снова поссорился с супругой и стал жертвой домашнего насилия.

20 января Макрон выступил на Международном экономическом форуме в Давосе в солнцезащитных очках. По всей видимости, французский лидер не успел решить к этому времени свои проблемы с глазом.

Ранее Трамп пошутил над очками Макрона.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27676819_rnd_6",
    "video_id": "record::1668c770-5d81-480a-98f6-1be9656b6c7b"
}
 
Теперь вы знаете
Загрузи или уходи. Могут ли уволить за отказ устанавливать приложение или использовать смартфон
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+