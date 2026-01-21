Путин призвал не допускать избыточной нагрузки на бизнес

Президент России Владимир Путин на совещании с правительством заявил, что налоговая нагрузка на бизнес не должна расти чрезмерно. Об этом сообщает ТАСС.

«Важно избежать чрезмерного роста нагрузки на предпринимателей, увеличения издержек на ведение бухгалтерии и так далее», — сказал он.

Тема была затронута в контексте налоговых изменений, вступающих в силу с 2026 года. Президент отметил, что нововведения, в том числе, касаются малого бизнеса, который по мере роста объемов перерастает рамки патентной системы и начинает уплачивать налог на добавленную стоимость.

Глава государства напомнил об обращении владельца подмосковной пекарни «Машенька», прозвучавшем на прямой линии. По его словам, предприниматель указал на риски усложнения работы малого бизнеса, совмещающего производство и торговлю собственной продукцией, в связи с налоговыми новациями. Президент подчеркнул, что в последние годы на федеральном и региональном уровнях был принят ряд мер поддержки малого, прежде всего производственного, бизнеса, и этот сектор должен иметь возможность плавного и комфортного перехода на новые налоговые режимы.

В связи с этим Путин выразил ожидание, что правительство представит свою позицию и предложения по защите интересов производственного малого бизнеса и дополнительной поддержке таких предприятий.

20 января владелец подмосковной пекарни «Машенька» рассказал «Газете.Ru», что и его бизнес может закрыться уже в апреле-мае.

В ходе прямой линии Максимов задал вопрос Владимиру Путину о проблемах перехода с патентной системы налогообложения на уплату НДС для малого бизнеса. Президент в разговоре с предпринимателем попросил прислать продукцию на пробу.

Ранее владелец пекарни «Машенька» рассказал о подарках от Путина.