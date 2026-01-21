Мать пловца Свечникова уверена, что в Босфоре нашли его тело

Мать пловца Свечникова считает, что в Босфоре обнаружили именно его тело

Мать российского пловца Николя Свечникова Галина выразила уверенность, что в проливе Босфор нашли тело именно ее сына. Слова женщины приводит РИА Новости.

«Человек находится в гидрокостюме, я думаю, что это Николай», — сказала Свечникова.

21 января родители пловца в Турции сдали ДНК-тест для идентификации найденного тела.

О том, что на дне Босфора было обнаружено тело неизвестного, стало известно 20 января. По информации СМИ, Тело мужчины обнаружили в пяти километрах от места старта заплыва, во время которого пропал российский спортсмен. Родственница семьи Алена Караман 20 числа заявила, что опознавала тело только по фотографиям, и отметила, что неизвестный действительно похож на пловца, однако необходима экспертиза.

24 августа 2025 года российский пловец, тренер и мастер спорта Николай Свечников исчез во время массового заплыва в Босфоре. 29-летний спортсмен не пришел к финишу, но организаторы обнаружили это лишь спустя восемь часов. В полиции отказались сразу организовать поиски, заявив, что необходимо подождать определенное время. Впоследствии выяснилось, что на старте не было спасательных катеров, а медицинский осмотр участников был поверхностным.

Ранее мать Свечникова сообщила, что что тату на теле из Босфора совпадают с имевшимися у пловца.