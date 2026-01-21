Легенда ЦСКА похвалил клуб за расставание с игроком

Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин в интервью «Газете.Ru» заявил, что доволен уходом полузащитника Родриго Вильягры в аренду в «Интернасьонал».

По его словам, теперь у армейцев появилась возможность посвободнее почувствовать себя на трансферном рынке.

«Вильягра так и не встроился в систему Челестини, он не приносил пользы, поэтому на это место был приобретен Баринов. После этого, естественно, вопрос встал о том, что делать с Вильягрой. Не получилось его продать, зато смогли отдать в аренду. Это правильное решение, в заявке освободилось место для иностранца, так что можно подумать, кем еще можно усилиться», — заявил Масалитин.

Вильягра в нынешнем сезоне РПЛ провел восемь матчей, не отметился результативными действиями, заработав одну желтую карточку.

РПЛ находится на зимней паузе, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов).

Ранее чемпиона мира из «ПСЖ» обвинили в торговле людьми.