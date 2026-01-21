Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеФорум в Давосе — 2026
Общество

В Краснодаре родители избили тракториста, засыпавшего детскую горку

В Краснодаре родители напали на тракториста на детской горке
Telegram-канал Mash

В Краснодаре полиция проводит проверку по факту драки между родителями и рабочим на детской площадке. Об этом сообщает УМВД города.

Инцидент произошел в микрорайоне Любимово. В выходные дни дети катались на самодельной снежной горке. К месту развлечений подъехал трактор строительной компании, чтобы засыпать горку по указанию руководства.

По данным Telegram-канала Mash, во время работ техника едва не задела одного из ребят. Возмущенные родители, увидев это, потребовали прекратить работы, несколько взрослых ворвались в кабину трактора и избили шофера. Дети в это время забрасывали технику снежками. В результате горку все же засыпали землей. По факту произошедшего проводится проверка.

До этого во Владивостоке 13-летний мальчик на полном ходу врезался в бетонную стену, когда съехал на тюбинге с самодельной горки. Медикам ужалось спасти жизнь ребенка.

Ранее в Екатеринбурге женщина разломала снежный замок и предложила детям пожаловаться в ООН.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27676891_rnd_7",
    "video_id": "record::e4985c0b-4326-44a7-9598-321fed1c5766"
}
 
Теперь вы знаете
Загрузи или уходи. Могут ли уволить за отказ устанавливать приложение или использовать смартфон
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+