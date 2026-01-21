Размер шрифта
Президент Финляндии заявил о способности Европы себя защитить

Стубб: Европа может себя защитить без участия США
IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Европа «безоговорочно» способна защитить себя в случае нападения, даже без прямой военной помощи США, пишет The Wall Street Journal.

Также Стубб добавил, что оборонная стратегия Финляндии была разработана для того, чтобы отразить «любое российское вторжение». По его словам, всеобщая воинская повинность, артиллерия и «сильная социальная сплоченность» Финляндии позволят ей отразить нападение России. И даже если США не вмешаются в конфликт, у Финляндии есть американские истребители F-18 и F-35, которые станут «мощным сдерживающим фактором», считает Стубб.

«Ваш следующий вопрос: летают ли они без американцев? Нет, не летают. Но можем ли мы верить в то, что они продолжат летать, потому что это в интересах Америки? Да», — отметил президент Финляндии.

На форуме, который проходит в Давосе с 19 по 23 января, Стубб также призвал провести саммит НАТО для обсуждения ситуации в арктическом регионе. Он отметил, что сейчас необходимо «снизить накал страстей», «найти выход» и «создать некий процесс, который укрепит безопасность Арктики». Также президент Финляндии подчеркнул, что гренландский кризис может быть урегулирован «к концу недели».

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о готовности ЕС защитить Гренландию от США. 

