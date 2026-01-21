В России ускорилась инфляция

Инфляция в России за неделю с 13 по 19 января 2026 года составила 0,45% неделя к неделе. Об этом говорится в обзоре Минэкономразвития РФ «О текущей ценовой ситуации», который поступил в редакцию «Газеты.Ru».

Относительно декабря инфляция ускорилась. В последнюю декабря, за которую были опубликованы официальные данные по темпам роста цен, недельная инфляция составила 0,2%.

Основной вклад в рост цен внесли продовольственные товары и услуги: продукты подорожали на 0,56%, а наблюдаемые услуги прибавили 0,67%, следует из оценки за отчетный период.

В продовольственном сегменте сильнее всего выросла плодоовощная продукция, которая подорожала на 2,69% за неделю. При этом в динамике ряда позиций отмечалось замедление: темпы роста цен снизились по картофелю (до 2,6%), овощам «борщевого» набора, а также по огурцам (6,0%), помидорам (3,3%) и яблокам (1,1%). Продукты питания без учета плодоовощной группы подорожали на 0,39% за неделю. Одновременно по отдельным товарам фиксировалось снижение: подешевели сахар (на 0,1%), кефир (на 0,2%), мясо птицы и баранина (на 0,1%), цены на сыр за неделю не изменились. Темпы роста замедлились по яйцам (до 0,2%), пшеничной муке (0,1%), свинине (0,3%) и подсолнечному маслу (0,1%).

Цены на непродовольственные товары за неделю выросли на 0,17%. В этой группе подешевели обувь (на 0,1%) и строительные материалы (на 0,2%), а рост цен на медикаменты замедлился до 0,1%. На легковые автомобили цены практически не изменились (0,03%): отечественные автомобили подешевели на 0,1%, а иномарки подорожали на 0,1%. Также снизились темпы роста цен на бензин и дизельное топливо до 0,1%.

В секторе наблюдаемых услуг рост цен составил 0,67% за неделю. Подешевели услуги гостиниц (на 0,1%), замедлился рост цен на услуги санаториев (до 0,5%), а также на отдельные бытовые услуги, включая восстановление зуба пломбой (0,7%) и мойку автомобиля (0,8%).

Ранее сообщалось, что в России подешевели селедка и курица.