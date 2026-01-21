Размер шрифта
Путин потребовал как можно быстрее запустить систему выплаты единого пособия для семей

Путин: нужно побыстрее запустить систему выплаты единого пособия для семей
Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил на совещании с членами правительства РФ, что необходимо как можно быстрее запустить систему выплаты единого пособия для семей. Его цитирует РИА Новости.

«Я попрошу администрацию подключиться и помочь и в работе с регионами, и в работе с парламентом», — добавил глава государства, говоря о системе выплаты единого пособия для семей.

Обращаясь к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой, российский лидер отметил, что надо посмотреть, как система будет работать на практике, чтобы после принимать другие решения или корректировать уже принятые.

До этого председатель Социал-демократического союза женщин России, эксперт Агентства стратегических инициатив, экс-вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова заявила, что максимальный размер единого пособия на детей в РФ с 1 января 2026 года увеличится до 100% регионального прожиточного минимума (ПМ) на ребенка и в среднем по стране составит около 18 371 рубля. По ее словам, это на 6,8% выше уровня 2025 года за счет индексации прожиточного минимума.

Ранее россиянам рассказали, как получить семейную налоговую выплату.

