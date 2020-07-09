СК проверяет Фургала на причастность к другим тяжким преступлениям

Следственный комитет России проверяет губернатора Хабаровского края Сергея Фургала на причастность к другим тяжким преступлениям. Об этом сообщается на сайте СК.

«Сергей Фургал проверяется на причастность к другим особо тяжким преступлениям, совершенным на территории Хабаровского и Приморского краев, а также в Амурской области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники СК по делу губернатора взаимодействуют с оперативными службами ФСБ и МВД России.

Фургал стал главой Хабаровского края в 2018 году, набрав во втором туре выборов почти 70% голосов. Губернатору вменяется убийство двух или более лиц и другие преступления. По делу чиновника также были задержаны и арестованы еще 4 активных участника преступной группы. Им уже предъявили обвинения. В ближайшее время обвинение будет предъявлено и Фургалу.

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