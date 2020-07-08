«Р-Фарм» зарегистрировала одобренный Минздравом «Коронавир»

Группа компаний «Р-Фарм» зарегистрировала препарат «Коронавир», предназначенный для лечения новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА «Новости».

Лекарство будут производить на предприятии в Ярославле при участии Фонда развития промышленности.

После получения регистрационного удостоверения «Коронавир» отправят в регионы и начнут применять в передовых стационарах Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля и других городов.

В компании отметили, что препарат подходит для терапии COVID-19 легкого и среднетяжелого течения. Данные исследований показывают, что через неделю лечения клиническое улучшение достигалось у 55% пациентов.

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