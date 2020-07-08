Адвокат: ФСБ хочет опровергнуть связь госизмены с журналистской работой Сафронова

ФСБ в суде будет пытаться доказать, что связь между госизменой советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова и его публикациями в СМИ отсутствует, передает ТАСС слова адвоката подозреваемого Ивана Павлова.

«Мы видим, что следствие пытается доказать отсутствие связи между подозрением в госизмене и журналистской деятельностью Сафронова, это их главная задача», — сказал Павлов.

По данным защиты, следствие обвиняет Сафронова в работе на чешские спецслужбы, которые якобы завербовали его в 2012 году. Его подозревают в передаче секретной информации, конечным получателем которой называют США, связанной с поставкой оружия и действиями российских Вооруженных сил в Африке и на Ближнем Востоке.

Сафронов был арестован 7 июля на два месяца по делу о госизмене. При этом в Роскосмосе заявили, что он не имел доступа к государственной тайне. До своего назначения советником главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина Сафронов работал в газетах «Коммерсантъ» и «Ведомости». Он был уволен после статьи о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

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