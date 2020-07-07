В Калиниграде ФСБ задержала вербовщиков террористов

В Калининграде ФСБ задержала четверых вербовщиков, работающих на запрещенную в России террористическую организацию «Катиба Таухид валь-Джихад», пишет ТАСС со ссылкой на представителя регионального ведомства Екатерину Исправникову.

«Выявлена и пресечена преступная деятельность членов законспирированной ячейки международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад»» — сказала Исправникова.

Отмечается, что вербовщики вели идеологическую подготовку трудовых мигрантов, прибывших из центральной Азии. Позже мигрантов планировали отправить в зону боевых действий.

В квартире у задержанных сотрудники ФСБ нашли экстремистскую литературу и атрибутику организации.

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