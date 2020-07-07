В США выявили около 45 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки

За минувшие сутки в США выявили 44 953 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

Отмечается, что умерли от инфекции 325 человек, с начала пандемии — 130 306.

Всего в Соединенных Штатах зафиксировано 2 938 624 случая коронавируса.

В общей сложности в мире коронавирус обнаружили у 11 645 109 человек, летальных исходов — 538 780.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Всего в мире число зараженных превышает 11,3 млн, за все время от коронавируса умерли более 530 тысяч человек.

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