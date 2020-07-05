Инфекционист оценил угрозу бубонной чумы для России

Зафиксированные в Монголии и Китае случаи бубонной чумы не свидетельствуют об угрозе распространения заболевания в России, считает специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов. Об этом он заявил в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Китай и Монголия являются «тысячелетними природными очагами чумы», отметил инфекционист. Он добавил, что такие очаги есть и в России, ими являются Иркутская область, Алтай и республика Тыва.

При этом в подобных районах действуют специальные службы, в числе которых российская противочумная система, которые предотвращают распространение заболевания, подчеркнул врач.

Ранее случаи заболевания бубонной чумой были выявлены в Монголии на границе с Россией и в Китае.

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