Из-за упавшего дерева прервано движение поездов на голубой ветке метро в Москве

От станции «Киевская» до станции «Багратионовская» Филевской линии московского метро приостановлено движение поездов, передает пресс-служба столичного департамента транспорта в своем Telegram-канале.

Как сообщается, движение составов временно прекращено из-за упавшего на пути дерева. При этом в обратном направлении поезда ходят с увеличенными интервалами.

«Безопасности пассажиров ничего не угрожает, службы метро работают над восстановлением. Для проезда можно пользоваться Арбатско-Покровской линией», — отмечается в сообщении.

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