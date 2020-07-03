В Приморье вынесли приговор браконьеру из КНДР, напавшему на пограничника

Находкинский городской суд приговорил одного из трех северокорейских браконьеров, которые на напали на российских пограничников во время задержания, к 4 годам колонии общего режима, передает РИА «Новости».

«Рыбаку назначено четыре года колонии общего режима», — сказал агентству представитель суда.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2019 года несколько браконьеров из КНДР, вооружившись деревянными палками, напали на российских пограничников при задержании в Японском море, в результате чего трое сотрудников ФСБ оказались ранены.

Суд также арестовал еще 14 северокорейских рыбаков с этого судна по делу о браконьерстве. Рассмотрение дела в отношении них находится в завершающей стадии.

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