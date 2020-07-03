В Приморье вынесли приговор браконьеру из КНДР, напавшему на пограничника

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Находкинский городской суд приговорил одного из трех северокорейских браконьеров, которые на напали на российских пограничников во время задержания, к 4 годам колонии общего режима, передает РИА «Новости».

«Рыбаку назначено четыре года колонии общего режима», — сказал агентству представитель суда.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2019 года несколько браконьеров из КНДР, вооружившись деревянными палками, напали на российских пограничников при задержании в Японском море, в результате чего трое сотрудников ФСБ оказались ранены.

Суд также арестовал еще 14 северокорейских рыбаков с этого судна по делу о браконьерстве. Рассмотрение дела в отношении них находится в завершающей стадии.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Шестеро напавших на пограничников РФ браконьеров из КНДР арестованы

Браконьеры из КНДР напали на российских пограничников в Японском море