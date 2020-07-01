Собянин оценил вероятность второй волны коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о сроках появления вакцины от нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что ожидает появления вакцины в России к сентябрю.

По его словам, к стадии испытаний перешли некоторые «неплохие разработки».

Градоначальник добавил, что эпидемиологическая ситуация улучшается с каждой неделей, а также выразил сомнение по поводу второй волны коронавируса.

«Сомневаюсь, что будет вторая волна. Могут быть небольшие отклонения, но они не изменят ситуацию», — сказал Собянин.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.