Под Москвой загорелся ангар с покрышками

В Красногорском районе Московской области горит ангар с покрышками. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

Информация о пожаре в деревне Гольево на улице Центральной, 1 поступила в спасательное ведомство в 13.51 мск.

Отмечается, что площадь пожара составляет 2 100 квадратных метров. Горит вся площадь ангара с покрышками и мусором внутри.

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