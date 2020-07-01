Первый нарушитель закона о нацбезопасности арестован в Гонконге
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В Гонконге арестовали первого нарушителя закона об обеспечении национальной безопасности, сообщает местная полиция на своей странице в Twitter.
Мужчина держал флаг, призывающий к независимости Гонконга, что нарушает новый закон, пояснили в полиции.
30 июня Китай принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Новое законодательство предусматривает пожизненные заключения за сепаратизм, терроризм, подрыв государственной власти и сговор с иностранными силами.
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