Первый нарушитель закона о нацбезопасности арестован в Гонконге

В Гонконге арестовали первого нарушителя закона об обеспечении национальной безопасности, сообщает местная полиция на своей странице в Twitter.

Мужчина держал флаг, призывающий к независимости Гонконга, что нарушает новый закон, пояснили в полиции.

30 июня Китай принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Новое законодательство предусматривает пожизненные заключения за сепаратизм, терроризм, подрыв государственной власти и сговор с иностранными силами.

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