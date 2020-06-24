Спасатели не обнаружили пленки на воде в месте разлива топлива под Норильском

Спасатели за последние сутки впервые с начала работ в месте разлива ГСМ под Норильском не откачивали топливно-водяную смесь, поскльку на поверхности воды отсутствовала загрязняющая пленка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб.

По мере появления пленки работы по откачке будут продолжаться, рассказали в оперативном штабе, отметив, что цифры эти будут маленькими по сравнению с началом работ по ликвидации ЧС.

Всего с начала операции обработано 97,6 км береговой линии и 187,4 тыс. кв. м территории.

29 мая на ТЭЦ №3 произошла разгерметизация резервуара, где хранилось дизельное топливо. Около 20 тонн нефтепродуктов попало в реку Амбарная. Площадь загрязнения составила порядка более 180 тыс. кв. м. МЧС признало аварию чрезвычайной ситуацией федерального характера. Предельно допустимые концентрации загрязнителей в реках, куда попало дизельное топливо после аварии, превышены в десятки тысяч раз.

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