Россиянам рассказали, что может подешеветь в России в 2026 году

В 2026 году в России может наблюдаться постепенное снижение цен на бытовую технику, обувь и одежду в массовом сегменте, а также на некоторую недвижимость. Таким прогнозом в беседе с «Газетой.Ru» поделился Владимир Чернов, финансовый аналитик Freedom Finance Global.

По мнению эксперта, первый кандидат на снижение цен в рублях в 2026 году — это импортные товары широкого потребления, прежде всего бытовая техника.

«Здесь ключевую роль играет валютный фактор. Если рубль в 2026 году окажется крепче, чем закладывают осторожные сценарии, импортеры получат пространство для пересмотра цен вниз, особенно в сегментах с высокой оборачиваемостью. В отличие от электроники, где в этом году появился дополнительный налог, и цена стала менее чувствительной к курсу, по бытовой технике и другим импортным товарам фискальное давление ниже, а валютная составляющая в себестоимости остается доминирующей. Второй момент — спрос. При высоких ставках покупка техники легко откладывается, поэтому продавцы быстрее реагируют на просадку продаж, снижая цены и маржу, чтобы не накапливать складские остатки. В результате при сочетании крепкого рубля и осторожного потребителя именно импорт может стать одной из немногих категорий, где в рублях возможны не просто акции, а ощутимое снижение средних цен», — считает Чернов.

Вторая зона, где аналитик допускает удешевление, — это одежда, обувь, товары для дома и часть косметики в массовом сегменте.

«Логика похожая. Категории очень конкурентные, покупка легко откладывается, а продавцы охотно идут в скидки ради трафика. При замедляющейся инфляции в экономике и более осторожном потребителе скидочная модель усиливается. В таких товарах цена часто падает не потому, что себестоимость резко снизилась, а потому что маржа становится главным буфером. Бизнес предпочитает продать дешевле, чем держать остатки до следующего сезона», — отметил он.

Третья категория, где снижение возможно, — это вторичный рынок жилья в части регионов и типовых объектов.

«Я не про «обвал», а про мягкое сползание ценников там, где перегрев был сильнее всего, и где покупательская способность не поспевает за ожиданиями продавцов. Когда ипотека дорогая, а банки строже к одобрениям, сделки начинают диктовать покупатели. Если в 2026 году ключевая ставка Банка России будет идти вниз, это поддержит рынок, но одновременно снизит мотивацию «брать сейчас любой ценой». Люди будут ждать лучших условий. В такой конфигурации чаще падают именно цены на «неликвид», на квартиры с проблемами по документам или планировкам, на старый фонд без ремонта. При этом новостройки, на мой взгляд, менее склонны дешеветь из-за жесткой структуры себестоимости и политики застройщиков, они скорее будут удерживать прайс и играть скидками и субсидиями», — сказал эксперт.

Четвертая категория — это отдельные продукты питания с выраженной сезонностью и высокой зависимостью от урожая и предложения.

«Внутри года я бы ждал эпизодов снижения по овощам, фруктам, сахару, яйцам, курице, где рынок быстро реагирует на избыток предложения. Но в масштабе года эта история всегда спорит с ростом издержек, прежде всего зарплат, логистики, упаковки. Поэтому падение цен тут вероятнее как короткие волны, а не как тренд на весь 2026 год», — считает он.

А вот где, по мнению Чернова, снижения цен ждать точно не стоит — это услуги и все, что завязано на тарифы и труд.

«Если инфляция действительно идет к 4–5%, это означает, что спрос охлаждают жесткими финансовыми условиями, но услуги обычно держатся за счет зарплат и дефицита кадров. Плюс индексации регулируемых тарифов редко дают «минус» по цене, даже когда товарная инфляция замедляется», — заявил он.

Резюмируя, аналитик отметил, что в 2026 году дешеветь будут в основном товары с высокой конкуренцией и возможностью быстро «уценять склад», плюс отдельные сегменты, где спрос особенно чувствителен к ставке. Все остальное скорее будет дорожать медленнее, если сценарий снижения инфляции до 4–5% реализуется.

Ранее были названы причины, почему россияне не могут накопить на первый взнос по ипотеке.