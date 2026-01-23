Размер шрифта
Политика

Белый дом перепутал Бельгию с Белоруссией в составе «Совета мира»

VRT: Белый дом включил Бельгию в «Совет мира», перепутав ее с Белоруссией
Francois Lenoir/Reuters

Белый дом перепутал Бельгию с Белоруссией и включил ее в состав «Совета мира» по сектору Газа. Об этом сообщил бельгийский телеканал VRT со ссылкой на источник.

Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево сообщил в социальной сети X, что его страна не подписывала устав «Совета мира». По его словам, у Брюсселя есть сомнения по поводу данной инициативы. Глава ведомства отметил, что Брюссель хочет «общего и скоординированного европейского ответа».

Телеканал NBC News сообщил, что Бельгия изначально согласилась присоединиться к «Совету мира». Однако, по данным журналистов, страна передумала в последний момент.

16 января президент США Дональд Трамп объявил о формировании «Совета мира» по Газе. Для участия в его работе глава Белого дома пригласил представителей Еврокомиссии и более 50 стран, в том числе Россию. В швейцарском Давосе устав «Совета мира» подписали 18 стран. Также The Guardian сообщала, что США получили запросы на вступление в «Совет мира» от тех стран, которые изначально не приглашали к участию в этой инициативе. При этом СМИ сообщили, что большинство стран ЕС отказались вступить в «Совет мира» по Газе.

Ранее политолог объяснил, зачем на самом деле Трампу «Совет мира».
 
