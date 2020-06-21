Июнь в Москве перевыполнил норму осадков более чем вдвое

Прирост осадков с начала июня в Москве составил почти 210% месячной нормы, передает «Интерфакс» со ссылкой на столичное метеобюро.

По предварительным расчетам, за первые три недели июня в городе выпало 156 мм осадков, в то время как месячная норма составляет 75 мм, сообщил представитель метеобюро.

Самым дождливым днем июня в Москве пока остается 18 июня, добавил он. Тогда за 12 часов выпал 41 мм осадков, а результате чего был побит рекорд 1928 года (27 мм).

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