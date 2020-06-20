Серийный насильник задержан в Севастополе

Житель Севастополя был задержан по подозрению в серии изнасилований женщин и школьниц, передает пресс-служба крымского управления СК России.

Как сообщается, по подозрению в совершении полового преступления в отношении жительницы Балаклавы задержан житель Ленинского района 1975 года рождения, который ранее не оказывался в поле зрения российских правоохранительных органов.

Следователи выяснили, что мужчина причастен к более десяти эпизодам насильственных действий сексуального характера в отношении школьниц и женщин, совершенных в Севастополе и Ялте с 2014 года. Злоумышленник совершал преступления в безлюдных местах.

«Доказательства получены благодаря экспертным возможностям, в том числе в результате проведения ДНК-экспертизы следов, оставленных им на местах преступлений», — отметили в ведомстве.

В настоящее время устанавливается причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений.