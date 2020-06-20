Коронавирусом в Бразилии заразились более 1 млн человек

Медики в Бразилии зафиксировали более 1 млн случаев заражения на территории страны, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные минздрава республики.

За сутки специалистами был выявлен 54 771 новый случай инфицирования.

Всего выздоровели 507 200 человек, под наблюдением медиков остаются 476 759 пациентов.

С начала пандемии в стране скончались 48 954 заболевших. Общая смертность от инфекции составила 4,7%.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В мире за сутки выявлено более 142 тыс. случаев COVID-2019

— Еще 34 пациента с COVID-19 скончались в Москве

— На Украине сообщили о начале новой волны коронавируса