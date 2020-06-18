При стрельбе в московской квартире погиб один ребенок и трое взрослых

Один ребенок и трое взрослых погибли при стрельбе в квартире на севере Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на СК России.

Как уточнили в ведомстве, среди погибших две женщины, мужчина и ребенок. Согласно предварительным данным, мужчина совершил самоубийство.

В СК рассказали, что о стрельбе сообщили соседи, которые услышали выстрелы, а до этого видели, как к погибшей женщине пришел сожитель.

Ранее в СМИ появилась информация, что убитую звали Елизавета Хлюпина, она работала моделью. Незадолго до трагедии Хлюпина рассталась с молодым человеком. Именно бывший возлюбленный устроил стрельбу в доме девушки и убил ее семью.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— СМИ: погибшая в результате стрельбы в квартире в Москве была моделью

— Очевидцы рассказали о стрельбе на севере Москвы

— СМИ узнали о возможных 4 погибших в результате стрельбы в квартире в Москве