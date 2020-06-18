При стрельбе в московской квартире погиб один ребенок и трое взрослых
Один ребенок и трое взрослых погибли при стрельбе в квартире на севере Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на СК России.
Как уточнили в ведомстве, среди погибших две женщины, мужчина и ребенок. Согласно предварительным данным, мужчина совершил самоубийство.
В СК рассказали, что о стрельбе сообщили соседи, которые услышали выстрелы, а до этого видели, как к погибшей женщине пришел сожитель.
Ранее в СМИ появилась информация, что убитую звали Елизавета Хлюпина, она работала моделью. Незадолго до трагедии Хлюпина рассталась с молодым человеком. Именно бывший возлюбленный устроил стрельбу в доме девушки и убил ее семью.
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