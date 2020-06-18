В Барнауле посетители зоопарка до смерти закормили животных

Директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев опубликовал в соцсети видео, где показал трех мертвых белок, до смерти закормленных посетителями. Животные погибли по вине гостей.

«Это очень жестоко — выкладывать в инстаграм такие видео, но по-другому мы уже поступить не можем. Дело все в том, что эти вот белки погибли из-за того, что их отравили. Отравили посетители, которые бросают разный корм, который совершенно не подходит для белок», — сказал Писарев.

По словам директора, из-за халатности гостей зоопарка пострадали и другие животные — отравился олень и едва не погибла пантера.

Он еще раз попросил посетителей ни в коем случае не кормить животных, так как они и так всегда сыты.

Барнаульский зоопарк закрыли в конце марта из-за эпидемии коронавируса. С 8 июня он снова начал принимать посетителей.

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