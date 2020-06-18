Жара в Москве побила температурный рекорд 1975 года

Жара в Москве уже второй день подряд обновляет многолетние максимумы, 18 июня температура воздуха в столице побила температурный рекорд 1975 года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Гидрометцентра России.

В 13.00 по мск температура в Москве поднялась до отметки в +30,4°C. Был побит рекорд температуры воздуха, установленный в 1975 году, — +29,4°C.

Ранее 17 июня на главной столичной метеостанции ВДНХ в 13.00 зафиксировали +29,6°C. Таким образом, этот день стал самым жарким за последние 70 лет наблюдений.

По данным синоптиков, в пятницу и субботу воздух в Москве прогреется в среднем до +29 ℃. Также возможны дожди с грозами и порывистый ветер.

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