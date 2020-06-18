Около сотни граждан Азербайджана задержаны после беспорядков в Дагестане
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Правоохранительные органы задержали 93 гражданина Азербайджана после беспорядков возле села Куллар в Дагестане, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Магарамкентского района Фарида Ахмедова.
По словам Ахмедова, 80 задержанных были арестованы на десять суток.
Ранее сообщалось, что в Дагестане произошли столкновения между полицейскими и гражданами Азербайджана, которые не смогли выехать из России в связи с закрытием границы из-за пандемии.
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