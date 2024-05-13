Россиянин поджег автомобиль, чтобы его не забрали на штрафстоянку

Водитель автомобиля на дороге »Орел — Тамбов» облил автомобиль бензином и поджег его, чтобы транспортное средство не увезли на штрафстоянку. Об этом сообщает Telegram-канал «Полоса безопасности».

На опубликованном каналом видео мужчина поджигает ВАЗ-2109 и скрывается с места ЧП. Злоумышленником оказался владелец авто, житель села Песковатка, Петровского округа.

По данным ресурса, до этого мужчину остановили инспекторы ДПС и попросили пройти тест на содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе: тест показал, что допустимый уровень превышен в десять раз. Правоохранители хотели забрать автомобиль на штрафстоянку, но тамбовчанин поджег его. Авто выгорело полностью.

До этого в Челябинской области конфликт между членами одной семьи закончился разборками с порчей имущества: местный житель после ссоры с родственником обстрелял его машину из ружья и затем поджег ее.

Ранее в Самаре женщина сожгла автомобиль бывшего супруга из мести.