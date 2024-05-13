Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянин поджег автомобиль, чтобы его не забрали на штрафстоянку

В Тамбовской области мужчина сжег авто, чтобы его не забрали на штрафстоянку

close
100%
Полоса безопасности' class="item-image" >
Телеграм-канал Полоса безопасности

Водитель автомобиля на дороге »ОрелТамбов» облил автомобиль бензином и поджег его, чтобы транспортное средство не увезли на штрафстоянку. Об этом сообщает Telegram-канал «Полоса безопасности».

На опубликованном каналом видео мужчина поджигает ВАЗ-2109 и скрывается с места ЧП. Злоумышленником оказался владелец авто, житель села Песковатка, Петровского округа.

По данным ресурса, до этого мужчину остановили инспекторы ДПС и попросили пройти тест на содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе: тест показал, что допустимый уровень превышен в десять раз. Правоохранители хотели забрать автомобиль на штрафстоянку, но тамбовчанин поджег его. Авто выгорело полностью.

До этого в Челябинской области конфликт между членами одной семьи закончился разборками с порчей имущества: местный житель после ссоры с родственником обстрелял его машину из ружья и затем поджег ее.

Ранее в Самаре женщина сожгла автомобиль бывшего супруга из мести.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами