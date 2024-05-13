В Херсонской области объявлена авиационная опасность. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Владимир Сальдо.

«В Херсонской области объявлена авиационная опасность!» — написал он.

Чиновник попросил граждан соблюдать спокойствие и быть внимательными.

В этот же день министерство обороны России сообщало, что группировка войск «Днепр» нанесла поражение украинским подразделениям в Херсонской и Запорожской областях. ВСУ потеряли до 55 человек личного состава и военную технику.

Днем 13 мая на всей территории Украины, в том числе на подконтрольных Киеву частях Херсонской области и республик Донбасса, была объявлена воздушная тревога.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области по итогам референдумов, прошедших в сентябре 2022 года, вошли в состав Российской Федерации. С 20 октября в вышеперечисленных регионах введено военное положение.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.