В Эстонии рассматривают возможность отправки войск на запад Украины

Советник эстонского президента по вопросам национальной безопасности Мадис Ролл заявил, что правительство Эстонии обдумывает решение о возможной отправке войск на запад Украины. Эти слова прозвучали в интервью порталу Breaking Defense.

«Обсуждения продолжаются ... Мы должны рассмотреть все возможности. Нам не следует ограничивать себя в том, что мы можем сделать», — сказал он.

По его словам, эстонские военные могли бы переложить на себя с бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) «тыловые роли и задачи, несвязанные с прямым участием в боевых действиях, чтобы освободить их для сражений на фронте».

Он подчеркнул, что в настоящее время исполнительная власть Эстонии проводит анализ потенциальной отправки военных.

До этого заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что НАТО по-прежнему не планирует отправлять на Украину свои войска, альянс не заинтересован в прямом конфликте с Россией.

Ранее Евросоюз согласовал гарантии безопасности для Украины без отправки военных.