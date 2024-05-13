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Пьяный россиянин позвонил в экстренные службы и заявил о бомбе в больнице

В Петербурге осудили мужчину за ложное сообщение о бомбе в больнице

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Виталий Белоусов/РИА Новости

В Петроградском районном суде огласили приговор местному жителю, который сообщил в экстренные службы о бомбе в больнице. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

По данным следствия, петербуржец перебрал с алкоголем и по неустановленной причине позвонил в экстренные службы и заявил, что в здании Мариинской больницы заложена бомба.

Персонал и пациентов пришлось экстренно эвакуировать. Взрывотехники не нашли опасный предмет. Россиянина задержали, было возбуждено уголовное дело об акте терроризма, приговором суда мужчине назначено наказание в виде одного года и трех месяцев в колонии-поселении.

До этого сообщалось, что житель Ленобласти получил девять лет колонии за то, что планировал избавиться от соседей с помощью бомбы. Он собрал самодельное взрывное устройство, но привести в действие его не успел — соседи обнаружили опасный предмет и вызвали полицию. Подрывника задержали, в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Приговором суда он признан виновным, ему назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы

Ранее россиянка получила срок за ложное сообщение о готовящемся взрыве.

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