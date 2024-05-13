Силы ПВО поразили два беспилотника над Белгородской областью

Российские средства ПВО предотвратили попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать территорию России с применением беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«13 мая около 16.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Там отметили, что дежурными средствами ПВО поражены и перехвачены два украинских беспилотника над территорией Белгородской области.

13 мая жители Белгорода обнаружили во дворе одного из жилых домов города беспилотный летательный аппарат ВСУ. Отмечается, что дрон самолетного типа упал около многоэтажного дома №33 по бульвару Юности.

До этого губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что в Становлянском округе были уничтожены беспилотники ВСУ. Он отметил, что жертв нет.

Ранее сообщалось, что ВСУ с помощью дронов применяли отравляющие вещества против гражданских.