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Число пострадавших от отравления наркотиками в Астрахани достигло 27

Число пострадавших от отравления наркотиками в Астрахани увеличилось до 27

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МВД РФ по Астраханской области

Число пострадавших от отравления наркотиками в Астрахани увеличилось до 27. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные УМВД по Астраханской области.

«В период с 8 мая по настоящее время в полицию из медицинского учреждения поступила информация о госпитализации 27 астраханцев и гостей региона с признаками токсического отравления неизвестным веществом», — говорится в публикации.

9 мая в Астрахани от отравления неизвестным веществом погибли пять человек, еще 14 пострадавших были отправлены в больницу, 11 из них — в тяжелом состоянии.

Позже сотрудники полиции задержали в Астрахани мужчину, который подозревается в распространении синтетических наркотиков, от которых, как предполагается, умерли пять человек.

Позже стало известно о смерти еще трех человек после отравления наркотиками.

Ранее сообщалось, что в Чебоксарах 16-летней девушке грозит 20 лет колонии за распространение наркотиков.

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