Владелец «Вашингтона» рассказал о страхе из-за Овечкина

Владелец «Вашингтон Кэпиталз» Тедд Леонсис рассказал о своем страхе, который был связан с российским нападающим и капитаном команды Александром Овечкиным. Его слова приводит Wtop.

«Я жил в страхе, что Алекс станет величайшим игроком, который никогда не выиграет Кубок Стэнли. Я жил с этой тревогой и стремлением добиться результата, и когда мы выиграли Кубок Стэнли, то я испытал облегчение: «Уф! Мы сделали это», — заявил Леонсис.

«Вашингтон» выиграл Кубок Стэнли в 2018 году.

В первом раунде плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2023/24 «Вашингтон» попал на «Нью-Йорк Рейнджерс», в составе которого выступают российские хоккеисты — голкипер Игорь Шестеркин и нападающий Артемий Панарин. «Кэпиталз» не смогли выиграть ни одного матча и уступили в серии с результатом 0-4. Овечкин в этих поединках не сумел отметиться заброшенными шайбами.

Всего в сезоне НХЛ Овечкин сыграл в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи, и в четырех играх плей-офф (без набранных очков). Он продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки. Овечкин идет на втором месте, отставая от канадца на 41 шайбу, — на данный момент на счету россиянина 853 заброшенные шайбы.

Ранее Дзюба опубликовал фото с Овечкиным.