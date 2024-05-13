В ФРГ пригрозили Грузии отказом от переговоров о членстве в ЕС

Грузии будет отказано в переговорах о членстве в Евросоюзе в случае принятия ею закона «О прозрачности иностранного влияния». Об этом заявил глава комитета по внешним связям немецкого парламента Михаэль Рот, прибывший в Тбилиси 13 мая. Его слова цитирует газета «Взгляд».

«Дорогое правительство Грузии, дорогая правящая партия «Грузинская мечта», остановите этот закон. Нет шанса у Грузии вместе с ним на светлое будущее», — заявил Рот.

По данным издания, Рот и его коллеги из Польши, Эстонии, Литвы и Чехии, которых власти Грузии предупредили о несвоевременности визита, провели в Тбилиси встречу с оппозицией, которая несколько недель митингует против данного закона.

13 мая юридический комитет грузинского парламента одобрил в III чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния».

По словам депутата Екатерины Херхеулидзе, представляющей оппозиционную партию Единое национальное движение, комитет провел заседание в 09:00 (08:00 мск) и одобрил документ в течение двух минут. При этом, как утверждает Херхеулидзе, оппозиционеров на заседание не допустили.

В тот же день на митинге против закона задержали гражданина Молдавии по фамилии Адамия. Предполагается, что он является одним из организаторов протестных акций.

Ранее в Грузии заявили, что закон об иноагентах поможет избежать госпереворота.