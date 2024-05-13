Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ФРГ пригрозили Грузии отказом от переговоров о членстве в ЕС

Депутат Рот: для Грузии закроется путь в ЕС после принятия закона об иноагентах

close
100%
РИА «Новости»

Грузии будет отказано в переговорах о членстве в Евросоюзе в случае принятия ею закона «О прозрачности иностранного влияния». Об этом заявил глава комитета по внешним связям немецкого парламента Михаэль Рот, прибывший в Тбилиси 13 мая. Его слова цитирует газета «Взгляд».

«Дорогое правительство Грузии, дорогая правящая партия «Грузинская мечта», остановите этот закон. Нет шанса у Грузии вместе с ним на светлое будущее», — заявил Рот.

По данным издания, Рот и его коллеги из Польши, Эстонии, Литвы и Чехии, которых власти Грузии предупредили о несвоевременности визита, провели в Тбилиси встречу с оппозицией, которая несколько недель митингует против данного закона.

13 мая юридический комитет грузинского парламента одобрил в III чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния».

По словам депутата Екатерины Херхеулидзе, представляющей оппозиционную партию Единое национальное движение, комитет провел заседание в 09:00 (08:00 мск) и одобрил документ в течение двух минут. При этом, как утверждает Херхеулидзе, оппозиционеров на заседание не допустили.

В тот же день на митинге против закона задержали гражданина Молдавии по фамилии Адамия. Предполагается, что он является одним из организаторов протестных акций.

Ранее в Грузии заявили, что закон об иноагентах поможет избежать госпереворота.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами